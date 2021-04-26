Vebitcoin’in baron CEO’su ile hanımağa eşi çete lideri

Çiftin, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandıkları ortaya çıktı.

ŞİRKETİM SALDIRIYA UĞRADI

VEBİTCOİN.COM'UN faaliyetlerine son verdiğini açıklamasının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu, Vebitcoin'in finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. İlker B. ile eşi Güliz B. ve şirketin 3 çalışanı gözaltına alındı. Muğla Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren İlker. B. ile eşi Güliz B'nin yasadışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda çiftin 34 kişiyle birlikte gözaltına alındığı, tutuksuz yargılandıkları ortaya çıktı. Baş'ın ifadesinde, "Haziran 2018'de siber saldırı sonucu müşterilerin bakiyeleri olan bugünün 200 milyonu değerinde kripto para çalındı. Suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya sonuçlandırılamadı. AYNI ANDA ÖDEME YAPAMADIK

Bugüne kadar 135 milyona yakın ödeme yaptık. Thodex'in sahibi kaçınca müşterilerimiz korkuyla bakiyelerini çekmek istedi. Kalan 80 milyonu aynı anda ödeyemezdik. Elimizde 12 milyonluk ürün olduğu için faaliyetlerimizi sonlandırdık" dediği öğrenildi. Ayrıca İlker-Güliz Baş çiftinin virüs testleri de pozitif çıktı.

ADEM ÜLKER