Hangi sınavlar ertelendi? LGS ve YKS ertelendi mi? MEB ve ÖSYM'den açıklama!

LGS ertelendi mi? YKS yapılacak mı? soruları merakla araştırılıyor. 29 Nisan itibari ile tam kapanma dönemine geçilecek ve bu kapsamda ÖSYM ve MEB sınavlarının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki hangi sınavlar ertelendi mi? YKS ve LGS yapılacak mı? İşte detaylar...

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;



Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.



Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek, bu nedenle ÖSYM bünyesindeki sınavlar gerçekleştirilecek.

YKS ERTELENİR Mİ?

Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.