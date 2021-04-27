Kreşler ve anaokulları kapandı mı? Tam kapanmada kreşler açık olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile kreş ve anaokulları ile ilgili merak edilenleri de açıkladı. İşte detaylar...

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANDI MI?

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.

Bayram öncesi Kabine'den tam kapanma kararı çıktı. Koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararlar neticesinde okulların da eğitimine ara veriliyor. Erdoğan'ın açıklamasına göre, ''Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.''