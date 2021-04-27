Yusuf Şenli: Demet Akalın ile adli süreç başlayabilir!

Yusuf Şenli, kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan kız arkadaşı Uzun Makarna'nın yakın zamanda Demet Akalın ile yaşadığı olaylı tartışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demet Akalın'ın tavrını doğru bulmadığını söyleyen ünlü TikToker Yusuf Şenli, " Kız arkadaşım olduğu için de savunmuyorum uzun makarnayı çünkü gerçekten bir suçu yoktu sadece canlı yayında Demet Akalın'ın kızı Hira'dan gelen hediyeye teşekkür etti o kadar. Sonrasında olaylar buralara kadar geldi ve sanırım adli süreç olacak Demet Akalın tarafından." dedi.

İşte sosyal medya fenomeni Yusuf Şenli röportajının tüm detayları...

TikTok nasıl gidiyor senin için ve sosyal medya ne durumda?

Çok iyi yerlere geldik ve eğlenceli de gidiyor o yüzden oldukça iyi diyebilirim. Başladığımız günden bu zamana kadar çok şey görüp geçirdik ama şu an her şey yolunda.

DEMET AKALIN İLE ADLİ SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Son zamanlarda kız arkadaşın uzun makarna ile yaşadığınız olaylardan bahsetmek ister misin?

O gün canlı yayın esnasında ben de oradaydım ve kız arkadaşım Uzun Makarna'ya hediye atıldı, o da kimden geldiğini bilmiyordu ve teşekkür etti. Sonrasında aşağıda hediye atanın Demet Akalın'ın kızı Hira olduğunu yazmaya başladılar ve durum böyle olunca kız arkadaşım da eğer sen Demet Akalın'ın kızı isen gül at dedi, Hira da attı zaten 30 ya da 40 kuruş falandı gül. Kız arkadaşım zaten hiçbir zaman bir şey istemedi yayınlarda, sadece atılanlara teşekkür etti bu zamana kadar. Normal hayatta da biri size hediye verdiğinde teşekkür edersiniz. Sonrasında olaylar buralara kadar geldi ve sanırım adli süreç olacak Demet Akalın tarafından.

Senin buradan Demet Akalın'a direkt olarak iletmek istediğin bir mesaj var mı?

Kendisine iletmek istediğim bir şey yok ama ben yaptığı şeyi doğru bulmuyorum. Kız arkadaşım olduğu için de savunmuyorum uzun makarnayı çünkü gerçekten bir suçu yoktu sadece canlı yayında Demet Akalın'ın kızı Hira'dan gelen hediyeye teşekkür etti o kadar. Olayların buraya kadar gelmesi gerçekten çok saçmaydı!

AYLARCA OTOSTOP ÇEKTİK VE SOKAKTA YAŞADIK!

Senin TikTok maceran nasıl başladı?

Ben normalde kadın kuaförüyüm ve 6-7 yıl kadar da yaptım mesleğimi. O dönemlerde saçlarını çok fazla boyatanlar yoktu ve ben saçımı boyatıp bir fotoğraf paylaştım instagramda. O fotoğraf patladı gitti ve bir ay içerisinde 40 bin takipçim oldu. Sonrasında TikTok'u gördüm ve başlamaya karar verdim. İlk girdiğimde çok hızlı ilerledim, tabi sonrasında biraz yavaşladı. Arkasından İstanbul'a geldim ve buradaki arkadaşlarımla tanıştım. O zamanlar Eskişehir'den İstanbul'a geldiğimde şimdiki gibi yerleşik olmadığımız için kalacak yerimiz ve tanıdıklarımız yoktu o yüzden dışarıda kalıyorduk. Cami'de yattık, Kadıköy'de sahil de falan yattığımız da oldu ve sabahları kalkıp sahilde video çekiyorduk akşama kadar.

Bu durum ne kadar bu şekilde devam etti?

Mehmet ile yazın üç ay boyunca otostop çektik. Mesela İzmirdeyiz ve Ankara'ya gitmemiz gerekiyor ama otobüs bileti bile alamıyorduk, hiçbir şeyimiz yoktu o yüzden otostop çekip o şekilde gidebiliyorsak gidiyorduk. O günlere dönmeyi gerçekten isterdim, çok eğlenceliydi benim için.

Sonrasında bu çıkışı yakalamayı nasıl başardınız?

Kafamıza göre devam ettik aslında ama bir geliştirme yoktu sadece TikTok'a video atıp eğleniyorduk, o zamanlar gücümüzün farkında değildik. Yaşımız ilerledikçe ve deneyim kazandıkça bu durumu daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor dedik. Sonrasında belirli ajanslar ile, Boom Club gibi oluşumlarla işbirlikleri yapmaya başladık ve markalarla da çalışmaya başladık. Bu süreç bu şekilde ilerleyip, reklam anlaşmaları da yapmaya başlayınca hepimizin kendi evleri, youtube kanalları ve ekipleri oldu. Artık bu durum eğlenceden çok bizim için bir mesleğe dönüşmeye başladı ve hayatımı bu konumda devam ettirmeyi düşünüyorum.

3 YERİMDEN BIÇAKLANDIM!

Çok fazla linç ediliyor musun?

Ben bu zamana kadar linç yediğimi hatırlamıyorum. En fazla birkaç kavgaya karıştım. Yani TikTokerlar arasında yayın esnasında atışmalar oluyor ya o anlamda söyledim. Biri hakkında yorum yapmışımdır sonra o yorum ters tepmiştir ama kısa sürdü genelde bu tarz şeyler o yüzden büyük bir linç olmadı.

Senin bir bıçaklanma olayın var. O olayla ilgili de konuşur musun bizimle?

Bir mekandaydık ve bir olay oldu, ben dışarı çağrıldım ve arka sokağa çekildim. Sonrasında bana 10 kişi birden saldırmaya başladı tek başımayken. Arkadaşlarım yakındalardı ama olayın farkında değillerdi. Beni 30-40 dakika kadar dövdüler ve üzerine bir de bıçakladılar üç yerimden. Sonrasında hastaneye kaldırıldım ve adli süreç başladı. Bu olayın sebebi sosyal medya yüzündendi bu arada.

ÇOCUĞUMUZ FENOMEN DOĞACAK!



Sizin bir de Masal bebek olayınız var. Senden onu da dinlemek isteriz.

Kız arkadaşım ile canlı yayındayken bir gün çocuğun olursa ismi ne olur diye sordular o da Masal dedi.Bu cevaptan sonra bize editler yaptılar; kız arkadaşım, ben ve bebek resimleriyle. Arkasından ben canlı yayın yaparken bana Masal kim diye sordular, bende makarasına bizim evlat dedim. Sonra iş o kadar büyüdü ki, Masal Şenli diye editler yapılmaya başlandı ve etiketi TikTok'ta 120 milyon civarlarına ulaştı.

Artık ileride çocuğunuzun adına Masal koymazsınız ayıp olur:)

Gerçekten ileride evlenirsek ve çocuğumuz olursa fenomen olarak doğacak!

Uzun Makarna ile ileriye dönük bu tarz planlarınız var mı? Hiç konuşuyor musunuz?

Ciddi konuşmadık ama makarasını yapıyoruz. Ben ona diyorum bana ne zaman evlenme teklifi edeceksin diye çünkü daha önce o bana çıkma teklifi etmişti!:)

Nasıl başladı ilişkiniz?

Ben hoşlanınca peşinden koşmaya başladım ama tabi o zamanlar bana pek fazla bakmıyordu.

Koşturdu mu seni peşinden çok?

Evet ben bayağı bir koştum onun peşinden! Sonra bir gün otururken hiç ummadığım bir anda bana gerçekten seviyor musun, tamam o zaman sevgili olalım dedi. Bu şekilde gerçekleşti.

Seni linçleyenlere iletmek istediğin bir mesajın var mı?

İyi ve kötü yorum yapan herkese buradan çok teşekkür ederim. Sadece bu yorumları yapmadan önce kendinizi o kişinin yerine koyun ve empati yapın. Tabi ki açıklama yapmak özgür ve hür iradeniz ama ilk önce empati kurarsanız çok sevinirim. Herkesi öpüyorum:)