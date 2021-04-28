Kuruluş Osman 56. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

SAVCI BEY SIRTINDAN HANÇERLENİYOR
Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.
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UMUR BEY, MALHUN HATUN'U SÜRGÜNE YOLLUYOR
Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar. Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.
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