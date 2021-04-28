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56. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle! ’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; , 'in Malhun Hatun'u uç bölgesinden göndermesine ne tepki verecek? Bölge tekfurlarından asker toplayan Nikola'nın yeni hamlesi ne olacak?

Kuruluş Osman 56. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

28.04.2021, 20:30

SAVCI BEY SIRTINDAN HANÇERLENİYOR

Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir.

KURULUŞ OSMAN 56. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

UMUR BEY, MALHUN HATUN'U SÜRGÜNE YOLLUYOR

Çevre tekfurlardan asker toplayan Nikola, Malhun Hatun'un Osman Bey'le savaşmasına karşılık olarak Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi planlar. Umur Bey ise Nikola ilişkilerini düzeltmeye çabalarken, emrine karşı çıkan kızı Malhun Hatun'u ağabeyinin yanına sürgün etmeye karar verir.

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