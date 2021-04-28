Sadece çocuklarına sarılmak istemiş

Antalya'da 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in 107 gün sonra tahliyesine karar verildi. Türkiye'nin takip ettiği dava hakkında konuşan Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "Kızlarıyla kavuşmasını görmek her şeye değerdi, herkesin yüzünde gülümseme vardı, duruşmaya kızlarıyla beraber gittik. Sessizce 'Anne sana çok dua ediyorum' diye konuştular" dedi.

TÜM TÜRKİYE'DEN DESTEK

Davadan bir gün önce Melek İpek ile görüştüğünü dile getiren Onaran, Melek İpek'in çıkınca ne istiyorsun sorusunun karşılığında "Sadece çocuklarıma sarılmak" cevabını verdiğini anlattı. Tüm Türkiye'nin desteğinin Melek'in üzerinde olduğunu anlatan avukat Onaran, "Gelecek süreçte Melek'in yanında olacağız, onlarca kişi Melek'le çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi, herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.