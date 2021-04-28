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Haberler Yaşam Son dakika: YÖK'ten üniversitelerde 'yüz yüze eğitim ve sınav kararı'

Son dakika: YÖK'ten üniversitelerde 'yüz yüze eğitim ve sınav kararı'

Son dakika haberi..., üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi.

Son dakika: YÖK'ten üniversitelerde 'yüz yüze eğitim ve sınav kararı'

28.04.2021, 12:37 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021, 13:01

Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi.

YÖK'ten gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.

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