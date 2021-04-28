Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Aşının koruyuculuğunun yüzde 100'e ulaşabilmesi için...

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD'li ilaç devi Pfizer ile geliştirdiği aşıyla dünyaya umut olan BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, basın mensupları ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Devam eden aşılama programlarına yönelik konuşan Şahin, Avrupa'nın önümüzdeki aylarda korona virüse karşı sürü bağışıklığına ulaşabileceğini ifade etti. Şahin, "Avrupa en geç Temmuz ya da Ağustos ayında sürü bağışıklığına ulaşacak" dedi.





"AŞININ KORUYUCULUĞUNUN YÜZDE 100'E ULAŞABİLMESİ İÇİN 3. DOZA İHTİYACIMIZ VAR"

Prof. Dr. Şahin aşının etkinliğine değinerek aşı olan kişilerden alınan bağışıklık tepkisinin zamanla zayıfladığı ve muhtemelen 3. dozun uygulanmasına ihtiyaç duyulacağını dile getirdi. Aşının uygulandığı andan itibaren 6 ay sonra etkinliğinin yüzde 95'ten yüzde 91'e düştüğünün tespit edildiğini ifade eden Şahin, "Bu doğrultuda aşının koruyuculuğunun yüzde 100'e ulaşabilmesi için 3. bir doza ihtiyacımız var" diye konuştu. Şahin, "Muhtemelen her yıl ya da belki de her 18 ayda bir başka güçlendirici doz almanın gerekli olacağını düşünüyorum" dedi.

Gazetecilerin Hindistan'da tespit edilen mutasyon hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Şahin, aşının Hindistan mutasyonuna karşı etkinliğinin hala araştırılmakta olduğunu söyledi. Şahin, "Hindistan mutasyonunu test etmeye devam ediyoruz. Ancak Hindistan mutasyonunda daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var, bu nedenle etkili olacağından eminim" diye konuştu.