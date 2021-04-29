Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 29 Nisan Perşembe Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Reşit Baş kayıp mı, yoksa kaçtı mı soruları devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi Reşit Bey'e ulaştı. Sevgilisi Şükran Çelik'in "kayıp" dediği, eşi Hatun Baş'ın ise "kaçtı" iddiasında bulunduğu Reşit Bey, Afyon'da asker arkadaşının yanında olduğunu söyledi.

700 Bin TL parasını kaybettiğini söyleyen Reşit Bey, 15 sene işveren olarak çalıştığını ve iş yeri elinden gidince bunalıma girdiğini belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Reşit Bey'in eşi Hatun Baş ise "İşlettiğimiz fırını elimizden aldılar. Belki de parayı Şükran'la yemişlerdir" dedi. Şükran Hanım ise bu iddiaları reddederek kendisine alınan evin Reşit Bey'in dolandırılmasından önce satın alındığını söyledi. Şükran Hanım, "Reşit, sadece iki çocuğumun masraflarını ödüyordu" dedi.

Lütfiye Gündüz tehdit mi edildi?

8 yıldır kayıp olan Nevşehirli Lütfiye Gündüz'ün kaybolmadan önce tehditler aldığı öne sürüldü. Lütfiye Hanım'ın hem boşandığı eşi Duran Özdemir'den hem de eski sevgilisi Nurullah Koçyiğit'ten şiddet gördüğü ifade edildi.

Lütfiye Hanım'ın arkadaşı Müberya Hanım, "Nurullah Bey ile Lütfiye Hanım'ın ilişkisi Nurullah Bey'in ailesi tarafından da biliniyordu" iddiasını ortaya attı. Eski komşu Meral Hanım da Duran Özdemir'in Lütfiye Gündüz'e şiddet uyguladığını dile getirdi.

Müge Anlı bugün yayınlanan bölümde yine şoke oldu. Lütfiye Hanım'ın kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevzat Hamurcu, "Lütfiye Gündüz'ü yıllardır tanırım. Lütfiye gündüz öldürüldü. Mavi bir varilin içinde Kızılırmak'a atıldı" dedi.