Survivor 2020 hitlerinden Mert Öcal’dan aşk itirafı! Mert Öcal ilk defa açıklıyor!

Evliliğe ve aşka yönelik bakış açısının nasıl olduğunu detaylı bir şekilde anlatan Mert Öcal, " "Dışarıdan bakınca çok zor bir tip olarak görünüyor olabilirim ama aslında çok özverili ve sabırlıyımdır. Ben eğer evlenirsem bir kere ve çok güzel bir evlilik yapmak isterim, laf olsun diye evlenmem. Şu an herkeste aman anlaşamazsam boşanırım diye bir bakış açısı var fakat ben böyle bakmıyorum. Belki de bu yüzden hâlâ yapamadım bu işi, 3 senedir kalbim boş." dedi.

Survivor yarışmasına tekrar katılıp katılmayacağı hakkında da konuşan Mert Öcal'ın yaptığı açıklamaların tamamı röportajın devamında...

İşte Mert Öcal röportajının tüm detayları...

Hoş geldik diyelim Mert nasılsın, neler yapıyorsun?



İyiyim güzel gidiyor her şey sadece spor salonuna gidememek beni biraz hüsrana uğrattı. Evde yapıyorum ama daha kısa sürüyor çünkü bir şekilde bölünüyor ve evde insanın iştahı da artıyor. Zaten sosyal ve özel hayat artık çok minimum seviyede olduğu için ev, iş ve spor üçgeni içerisindeyim.

Sosyal medyada bayağı bir aktifsin özellikle Instagram'ı çok aktif kullanıyorsun.



Sosyal medyada sadece ben değil aslında herkes aktif çünkü düzen öyle bir hale geldi ki dışarıdaki reel sosyal hayat bittiği için artık herkes sosyalliğini Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında devam ettiriyor.







SOSYAL MEDYA SHIPLERİNİ ÇOK SEVİYORUM!

Sosyal medyadaki shipler hakkında ne düşünüyorsun? Senin sevdiğin konular bunlar:)

Ben çok seviyorum shipleri! Hatta bazen yarışmacıları shipliyorum. Bir hafta kavga ediyorlar öbür hafta barışıyorlar, barışınca hiç bir arada olmayacak iki insan shiplenebilir diyorum.



Şu sıralar en favori Survivor shipin hangisi?

Birkaç tane var. Poyraz ile Dora var, Ayşe ile Poyraz var, Batuhan ile Melis var ama daha değişir bunlar.

Geçen seneki Survivor favoriniz belliydi, kendiniz!



Evet, kendimdim ama patladık 1 ay kala son virajı dönemedik :)

Olsun en azından kendinize güveniyordunuz sonuçta öyle bakalım, gönüllerin şampiyonu da oldunuz bir noktada.



Oldum mu bilmiyorum onu sen söyle:)

Bence olmuşsundur:) Ben oldum diyemem yani birkaç yerde espri olsun diye söyledim de yarışmadayken şunu fark ettim: Evet beni seven geniş bir kitle vardı ama sevmeyen ya da hoşlanmayan bir kitle de vardı. O hoşlanmayan kitle ben yarışmadan çıktıktan sonra beni daha çok tanıma fırsatı buldu hem sosyal medyada hem de burada yayınlarda. Onların bana bakış açısı çok değişti biz seni böyle bilmiyorduk, bilseydik desteklerdik şeklinde ve bu beni çok mutlu ediyor şu anda.





SURVIVOR'DA YARIŞIRKEN OY TOPLAMAK GİBİ BİR DERDİM OLMADI



Bu seneki favoriniz kimdir? Var mı verebileceğiniz bir isim yoksa değişebiliyor mu?

Tabi ki var birkaç favori isim kafamda ama bunu söylemem yanlış olur çünkü sonuçta biz burada programda yarışmacıların halini tavrını yorumluyoruz o yüzden favori göstermem hoş olmaz. Ama yarışmada iddialı isimler kimlerdir, sana göre şampiyonluk adayları kimlerdir diye sorarsan, son 4'e ve 5' e kalabilecek diye sorarsan birkaç kişi var aklımda. Poyraz, Ayşe, Batuhan, İsmail ve Merve var. Merve'ye de çok geçmiş olsun bu arada sakatlığından dolayı, son zamanlarda hem performansıyla hem hali ve tavırlarıyla çok iddialı gidiyordu. Bence bu arkadaşlarımız kendilerini son 4'e atabilecek kapasitelerdeler. Survivor öyle enteresan bir yarışma ki hiç anlamıyorsunuz, bir anda bir şey oluyor ve gümleyebiliyorsunuz.



Yaşarken de çok anlayamıyorsunuz herhalde değil mi neyin ne olduğunu?

Biraz tecrübe ve yarışmaya hâkim olmakla alakalı bu durum herhalde. Ben katılmadan önce çok aşina değildim açıkçası o yüzden oradaki kritikleri ve dinamikleri hiç bilmiyordum. Ben Survivor'a o kadar bodoslama gittim ki mesela SMS oylamalarında hiçbir zaman o 25 dakikayı güzel konuşarak, oy toplayarak geçireyim de SMS birincisi olayım demedim ve hiç aklıma gelmedi. Ben o anlarda onunla dalga geçtim, ona laf attım, espri yaptım falan o şekilde geçirdim. Normalde şu an yapmam mesela.



Dobrasın zaten biraz.

Ben rol yapmayı sevmem çünkü hep böyle yaşadım ve insanlar bizi olduğumuz gibi sevsin diye düşünüyorum. Olduğumuz gibi olalım, seven sevsin, sevmeyen de sevmesin ki bence doğru olanı zaten herkes için bu, oynamaya gerek yok hayatta. Artık dostluklar ve ilişkiler o kadar yapay bir hale geldi ki, kim olduğunuz çok net bir şekilde karşı tarafa belli etmeniz gerekiyor ki kurduğunuz ilişkiler de buna dayalı olarak gerçek olsun, sahici olsun. Benim için önemli olan bu o yüzden hep böyle devam ediyorum yaşamaya.





EĞER ACUN ABİ ALL STAR'A GEL DERSE...

Bir All Star olsa Survivor'a tekrar gider misin peki? Mert Öcal'ı yeniden Survivor'da görür müyüz?

Şimdi sana buradan bir açıklama yapıyorum ilk defa! Ben normalde bana teklif gelirse açıkçası çok gitme taraftarı değildim.



Neden?

Yorulurum, aç kalırım, bir daha 4-5 ay sürer diyordum ama şu an çok enteresan bir şekilde hafif bir yükseldim. Eğer şu an Acun abi All Star'a gel derse gidebilirim.



Giderime daha yakın bir gidebilirim seziyorum ben orada:)



Evet daha yakınım giderime çünkü keşke şunu şöyle yapsaydım, bunu parkurda böyle yapsaydım dediğim şeyler var o yüzden onları yapabilmek adına gitmeyi isterim.



Karşınızdaki bir insanı tanımak adına kendinize ait yöntemleriniz var mı?

Evet olur ama hep yapmam. Bazı insanlar çok doğaldır mesela o yüzden ona çok fazla bir çapraz sorgu yapmana gerek kalmaz zaten enerjisi ve tavrından belli eder ama bazıları çok ketumdur, sadece etrafındakileri izler pek konuşmaz işte ben de o kişiye daha çok soru sorar konuşturmaya çalışırım. Ama tabi herkesi çözmek gibi bir derdim yok.





GENELDE HEP HAKLI ÇIKIYORUM!

Bazen etrafında çok fazla insan olmasından sıkıldığın durumlar oluyor mu peki? Güvenli alanın neresidir?

Olur. Güvenli alanım evimdir. Şunu fark ettim ki gerçek hayattaki ve sanal ortamdaki sosyal hayatında bazen çevrendeki insanların negatif enerjisi seni düşürebiliyor. Orada hemen konforlu alanına geçip, dışarıyla bağlantını kesmelisin. Bir süre topraklanana kadar, nötr olana kadar uzaklaşmak ve kendi başına kalmak gerekiyor. Hayatta negatif gelen unsurları çözmek gerekiyor; bu bir kişi de olabilir, bir mekân da olabilir, iş yeri de olabilir. Seni neyin negatif etkilediğini görüp onunla ya mücadele edeceksin, yöneteceksin ya da tamamen uzaklaşacaksın. Benim bu anlamdaki hayat görüşüm bu şekilde.



Kendinde bunu yapabildiğini düşünüyor musun? Negatif yönlerin nelerdir mesela?

Evet düşünüyorum. Ben eleştiriye kapalıyımdır mesela asla eleştiriye gelemem. Benim dediğim doğrudur şeklindeyimdir sürekli ve bu çok yanlış bir şey.



Hep haklı çıkmak gibi bir derdin var mı peki? Biraz iddiacı ve dediğim dedik bir yapın var.

Ama genelde hep haklı çıkıyorum! 10 şey söylesem 9'u doğru çıkıyor, kısa vadede olmasa da uzun süreçte hep böyle oluyor ve bu da bir süre sonra sende öyle bir özgüven yaratıyor ki ne de olsa benim söylediğim doğrudura geliyor olay. Tabi ki doğru değildir yani illa yanıldığım şeyler vardır ve bundan sonra da olacaktır ama bazı insanlarısosyal analizleri iyidir ya bende kendi adıma insan analizlerinde ve yorumlamalarında iyi olduğumu düşünüyorum.



İKİLİ İLİŞKİLERDE ÇOK İYİYİMDİR

Önce birini sevmek mi gelir yoksa güvenmek mi gelir senin için?

Kesinlikle ayırt edilebilecek bir şey değil bence bu. İkisinden biri şeklinde cevap veremem çünkü bu bir paket yani mesela bir araba almak gibi düşün: Araba istediği kadar lüks bir araba olsun eğer bir tekerleği eksikse o araba gidemez ve hiçbir anlamı olmaz. Sevgi, güven, huzur, sağlık, anlayış, bunların hepsi bir arada olmak zorunda.



Sende ağır basan hangisi?

Güven çok önemli benim için. Aşk bir noktada tükenir yani alışkanlık haline dönüşmeye başlayınca tükeniyor. O kimya, o tutkular, o duygular alışkanlıkla birlikte tükeniyor ve güven duygusu ortaya çıkmaya başlıyor.



Böyle bir durumda bir insanı çok severken ve çok aşıkken sence o kişinin yapmaması gereken ilk 2 şey nedir? Bir insan kör kütük aşıkken ne yapmamalı?



Yalan söylememeli ve çok fazla aşık olduğunu, kaybetme korkusunu olduğunu karşı tarafa hissetirmemeli.



Yaptın mı hiç?

Tabi yapmışımdır ve sonu hüsranla bitmiştir gençken.





O zaman uzun zamandır böyle bir durumun olmadığını söyleyebiliriz.

Yok olmadı. 3 yıldır falan kalbim boş denk gelmedi bir daha yani:)



Mert Özal ikili ilişkilerde nasıldır?

Çok iyiyimdir. Hem arkadaş ilişkisinde, hem sevgili ilişkisinde anlayışlıyımdır. Ben terazi burcuyum zaten en ön plana çıkan özelliği empati duygusunun yüksek olmasıdır ve çok fazla dengede tutmaya çalışıp alttan alır. Ben de yapı olarak aynı bu şekildeyim. Belki dışarıdan bakınca çok zor bir tip olarak görünüyor olabilirim ama aslında çok özverili ve sabırlıyımdır. Her şey iyi olsun, iyi gitsin kafasındayımdır.



LAF OLSUN DİYE EVLENMEM

Bu noktada evliliğe bakış açın nasıl?

Aile kurmak çok güzel bir şey bence. Benim annemle babam ben 12 yaşındayken ayrıldılar ve o ayrılık benimle kardeşimin en ergenlik çağında olduğumuz, aile kavramına ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda olduğu için benim o çocukluğum biraz buruk geçti. Güzel bir aile ortamını doya doya yaşayamadığım için bu durum bende şöyle bir şeye yol açtı: Ben eğer evlenirsem bir kere ve çok güzel bir evlilik yapmak isterim, laf olsun diye evlenmem. Şu an herkeste aman anlaşamazsam boşanırım diye bir bakış açısı var ama ben böyle bakmıyorum. O evliliği yaptığın zaman çoluklu çocuklu, mutlu, mesut, yıllarca ve ömür boyu devam etsin isterim o yüzden de belki hâlâ yapamadım bu işi. Kısmet tabi bu işler belli olmaz yani:)



Kendall Jenner ile ilgili bir açıklaman var onu da sormak istiyorum.

Çok bomba bir açıklama oldu hiç tahmin etmiyordum:)



Kendall'dan daha güzel kadınlar var demiştin. Senin için güzellik nedir?

Bence enerjidir güzellik. Tabi ki fiziksel güzellik herkes için önemli ama sadece güzel ya da yakışıklı olmak değil olay bence. Enerjiyle bütünleşmesi gerekiyor yani doğal bir enerji, bir pozitiflik, samimiyet gibi faktörler işin içine girdiği zaman bir insan için çok güzel ya da yakışıklı diyebilirsin benim gözümde. Tabi Kendall dünya çapıda güzelliği olan bir kız ama o sıra benim karşıma sosyal medyada gezinirken çıktı karşıma her yerde ve görünce o kadar da güzel bir kız değil yani bizde çok daha güzel kızlar var dedim gayri ihtiyari. Bizim Türk kızlarının Kendall fanları varmış meğersem ve bana sen kimsin, nasıl güzel bulmazsın falan demeye başladılar bana. Arkadaşlar sakin olun geyik bir muhabbetti sadece o kadar abartılacak bir şey yoktu dedim bende.



EN DERİNLERİME GÖMDÜĞÜM ŞEY SEVGİ

En derinlerine gömdüğün şey nedir?

Sevgi. Ben dışarıda çok sevecen sıcak bir insanım ama o gerçek sevgiyi vermeye korkuyorsun bir noktada. Suistimal edileceğinden o kadar emin oluyorsun ki maalesef bu noktaya geliyorsun.



Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin nedir?

Takıntılıyım. Haklı olduğum bir şeyde haklılığımı ispatlayana kadar diretirim, işte bu benim en kötü huyum! Bir konuda haklı olduğumu düşünüyorsam karşımdaki kişi kendini 3. kattan aşağıya atabilir yani bazen çok çenem düşüyor. Tabi kötü niyetli değil ama bir noktadan sonra asıl olaydan çıkıp benim sürekli bıdı bıdı yaptığım bir hale dönüşüyor:)



Peki olayların bazen gerçekten senin anladığın gibi olmayacağı ihtimalini de düşünüyor musun?

Artık düşünüyorum evet. Bundan sonra artık bir ilişki yaşarsam ya da evlenirsem daha dikkatli olacağım bu konuda.



Ne zamandır düşünüyorsun bunu?

3 yıldır hayatımda biri yok işte 3 yıldır düşünüyorum:)