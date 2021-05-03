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Haberler Yaşam Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanıyor

ve eşi boşanıyor

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder ve eşi , boşanma kararı aldı. Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanıyor
AA

04.05.2021, 00:41

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

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