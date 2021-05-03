27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.
Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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