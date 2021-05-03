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Haberler Yaşam Kayıp gencin cesedi aracının bagajından çıktı

Kayıp gencin cesedi aracının bagajından çıktı

Kayıp gencin cesedi aracının bagajından çıktı

3.5.2021

Bursa'nın Kestel ilçesinde, bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Vanimehmet Mahallesi Buluş Caddesi'nde park halinde bulunan plakasız otomobilden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Aracı kontrol eden ekipler, bagajda bir erkek cesedi olduğunu belirledi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA
Yapılan incelemede cesedin Sinan Sönmez'e (32) ait olduğu tespit edildi. Aracın da Sönmez'e ait olduğu, genç adamın boğularak öldürüldüğü ve cesetteki bozulmalara göre cinayetin yaklaşık bir ay önce işlendiğinin tahmin edildiği öğrenildi. Ailesinin kayıp olduğu yönde ihbarda bulunduğu ve yaklaşık 34 gündür arandığı öğrenilen Sinan Sönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Aynı yerde bir aydır park halinde olduğu belirtilen araç ise inceleme için çekiciyle otoparka götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

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