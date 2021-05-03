Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Süleyman Yıldırım'dan güzel haber geldi. Tokat'a bağlı Çat beldesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Süleyman, 22 saat sonra bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Nisan yayını bu güzel gelişmeyle başladı. Süleyman ve annesi Sema Hanım, hastane odasından canlı yayında Müge Anlı ile bağlantı yaptı.

14 yaşındaki Tuğba ve 12 yaşındaki kardeşi Tuana'nın kayıp. İki kardeşin annesi Pakize Hanım, "İki kızımın da dersleri çok iyi. Onları bakkala bile göndermiyordum" dedi. Anne Pakize Hanım, kızlarının babalarıyla aralarının da çok iyi olduğunu söyledi.

NEZEN GERMİYEN – LÜTFİYE GÜNDÜZ ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Lütfiye Gündüz kayıp mı, cinayete mi kurban gitti soruları gündemde kalmayı sürdürüyor. Müge Anlı bugün yayında Lütfiye Gündüz ile Nezen Germiyen olayları arasında bir bağlantı olabileceğini ifade etti. Nezen Germiyen cinayetinin çözülnesi için 2013 yılında atv ekranlarında program yaptıklarını hatırlatan Anlı, Ahmet Taşkın isminin üzerinde durdu.

Öldürülüp mavi bir varilin içinde Kızılırmak'a atıldığı iddia edilen Lütfiye Gündüz'ün nerede olduğuna dair bir ipucu aranıyor. Olayla ilgili Nurullah Bey'in ifadesi canlı yayında okunurken, eski sevgili Nurullah Bey ve eski koca Duran Bey'in bilgi sakladığına dair düşünceler artıyor.