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Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? Yasakta kargolar açık mı?

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde merak edilenlerden biri de kargolar. İnternet üzerinden sipariş verenler kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki tam kapanma döneminde kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? Yasakta kargolar açık mı?

03.05.2021, 11:52

Bugün kargolar açık mı? Yasakta kargolar çalışıyor mu? sorusu tam kapanma döneminde yoğun olarak araştırılıyor. Evde geçirilen süreçte yoğunlaşan internet alışverişleri ile kargoların durumu da merak konusu oldu. Peki tam kapanma döneminde kargolar çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

TAM KAPANMADA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde kargo şirketlerine yer verildi. Yazıda:

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.

PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeler Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor. Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

İçişleri'nden çalışma izin görev belgeleri genelgesi

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