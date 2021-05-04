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Haberler Yaşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm canlı izle | EDHO yeni bölüm canlı izle

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. EDHO’da bu hafta; Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren , bu kez tercihini 'den yana yapar. Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm canlı izle | EDHO yeni bölüm canlı izle

04.05.2021, 20:55

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 193. bölüm canlı izle! Salı akşamlarının zirvede yer alan dizisi EDHO'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. EDHO 193. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İZLE

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder. Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

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