Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm canlı izle | EDHO yeni bölüm canlı izle

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İZLE

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder. Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.