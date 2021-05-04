İçişleri'nden yeni açıklama: Online satışlara da yasak var mı?

Marketler, 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

İçişleri Bakanlığı, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bu ürünlerin satışı yasaklandı! İşte liste: Hangi ürünler satılacak hangileri yasak?

ZORUNLU İHTİYAÇ HARİCİNE SATIŞ İZNİ YOK

Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

İŞTE YASAKLI ÜRÜNLER

Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

81 il valiliğine gönderilen genelgede yer alan detayların ardından, sigara satışına yönelik bir düzenleme yapıp yapılmadığı da merak konusu oldu.

SİGARA YASAĞI VAR MI?



Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor? sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yanıt verdi.

Çataklı, market önlemlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

'SOSYAL MEDYA DEDİKODUSU'



Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

ONLINE SATIŞ DEVAM EDECEK



Alınan tedbirlerin canlı bir süreç içerisinde gerçekleştiğini vurgulayan Çataklı, ''Nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu'' açıklamasında bulundu.



Yeni bir genelgeyle hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirlediklerini ve amacın kalabalık oluşmasını engellemek olduğunu ifade eden Çataklı, ''Online alışverişlerle ilgili durum şu an söz konusu değil'' dedi.