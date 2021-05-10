Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta olacak?

Tam kapanma sonrası normalleşme adımlarının belirleneceği Kabine toplantısının tarihi merak ediliyor. Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullanmıştı. Peki Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son Kabine Toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.

YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı.