TikToker Aysude (aysudexx): Aktifliği düşen kavga çıkarıyor!

Boom Club Fenomen Akademisinde eğitim alan TikTokerlardan Aysude (aysudexx) Bi'Başka'da Melisa Berkalp'in konuğu oldu.

TikTok'ta 1.5 milyon takipçisi bulunan Aysude, TikTok dünyasında yaşanan olaylar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "TikTok'ta herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Magazine düşen bütün kaos olaylarına bir susun artık yeter diyorum çünkü insanlar kaos yapmadan yükselemiyor ve büyüyemiyor. Aktifliği düşen kavga çıkarmaya başlıyor, gidin gerçek hayatta yüzleşin yani neden yayın açıp birbirinize sallıyorsunuz ki? Çok saçma buluyorum bu tarz olayları, yapmayın ve emek verin! İçerikler konuşsun diyorlar ve iki gün sonra yine kaos yaratıyorlar. Böyle bir şey olması gerçekten çok kötü." dedi.

İşte Aysude (aysudexx) röportajının tüm detayları...

Aysude Boom Club senin için nasıl gidiyor?

Benim için çok güzel gidiyor. Sosyal medyaya başladığımdan beri karşıma çıkan en güzel fırsat oldu benim için. Sabahları kalıp çekimler yapıyoruz, akşamları eğleniyoruz. Hem iş hem eğlence hepsi aynı anda yürüyor. Günün boş geçmesi yerine sabah kalkıp bütün gün sevdiğin işi yapmak daha güzel.

Ne kadar süredir sosyal medyanın içerisinde bulunuyorsun?

TikTok'a 2 sene kadar önce başladım. Küçük kuzenim bütün yaz TikTok videoları çekiyordu ve ondan görüp bir kere de ben çekeyim dedim. Baktım ki boş zamanlarımda eğlenebileceğim bir platform, devam ettim. Bu arada bana hiçbir zaman cringe gelmedi aslında ki her zaman dalga geçtiler benimle cringe diye. Fakat ben asla bırakmadım çünkü hayallerime giden yol buradan geçiyordu, sosyal medyada ilerlemek zorundaydım.

MARKA YÜZÜ OLMAK İSTİYORUM

Hayallerin nelerdir peki?

Küçüklükten beri marka yüzü olmak istiyorum. Bir mağazaya girip duvardaki fotoğrafa baktığımda keşke burada ben olsam diye hayal kuruyordum sürekli. Bunun haricinde dizi ve film sektöründe oyunculuk anlamında bir yerlere gelmek istiyorum.

Burada aldığın eğitimler sana bu anlamda neler kattı?Nasıl gidiyor senin için?

Haftada en az bir gün workshop oluyor. Gelen isimler bize hayat hikayelerini anlatıyorlar ve biz de onlara soru sorma şansı buluyoruz. Diksiyon ve kamera önü oyunculuk eğitimlerimiz de başlıyor o yüzden çok heyecanlıyım gerçekten. Umarım güzel gider her şey.

Erkek arkadaşın Yiğit Can Çakmak (yigitresmi) ile bir şarkı çıkarmıştınız ve olaylı sonuçlanmıştı. Senin de bu konu hakkındaki görüşlerini duymak isteriz.

Ben şarkıyı seviyorum ve severek dinliyorum. Ağıza dolanan bir şarkı olduğunu da düşünüyorum. Bu zamana kadar kime dinlettiysem hemen ezberleyip söylemeye başladı. Mesela annem bütün gün evde son ses açıp sürekli olarak dinledi. Yiğit'in öyle düşünmesi kötü bir şey değil ama şarkı güzeldi bence.

Ailen ne düşünüyor bu konuyla ilgili?

Annem Yiğit'e ağladığı için çok kızdı! Şarkıyı bütün ailem çok beğendi ve dinlemeye de devam ediyorlar.

SEVGİLİM YİĞİT İÇİN İSTANBUL'A TAŞINDIM!

Ailen senin sosyal medyada tanınır olmanı nasıl karşıladı? Başlarda sıkıntı yaşadığın zamanlar oldu mu?

Evet oldu. Annem hep destekliyordu ama bu kadar değildi. Babam karşıydı. Fakat ben ilerledikçe, başarılarımı gördükçe arkamda durmaya başladılar. Başlarda benimle çok dalga geçtiler ama şu an destekliyorlar. Ben normalde Ankara'da yaşıyorum ve oradaki çevremde olan birçok kişi beni hikayelerinde paylaşıp, benimle dalga geçiyorlardı. Şimdi geldiğim noktada iyi ki bırakmamışım diyorum. Artık hepsi dm kutumdalar ama cevap yazmıyorum hiçbirine.

Ankara'dan buraya geliş hikayen nasıl oldu?

Yiğit için geldim!

İlk başta zor oldu mu ailenden kopup buraya gelmek?

İzin almam için zor oldu evet. Babam İstanbul'da kötü ortamların içine düşersin şeklinde düşüncelere sahip olduğu için sıkıntı olmuştu başta. Hal bu ki insanın içinde o tarz şeyler varsa zaten Ankara'da da düşebilir bunu içine. Bu durumun şehirle bir alakası olduğunu düşünmüyorum ve benim içimde de yok zaten. İstanbul'a geldiğimde alışma sürecim çok zor olmadı çünkü bütün arkadaşlarım ve sevgilim burada zaten. Sonrasında Boom Club için ailemden izin istediğimde bu sefer hiç sıkıntı çıkarmadan direkt gönderdiler.

Yiğit ile nasıl tanıştınız? İlişkiniz nasıl başladı?

Ben üzgünken ağladığım bir video paylaşmıştım, o da yorum attı videoma. Sonra bir tane daha videoma yorum attı, ben onunkine attım ve takipleşmeye başladık. Ben ona mesaj attım ve o şekilde konuşmaya başladık yani sosyal medyada TikTok'ta tanıştık.

İlişkiniz ne kadar zamandır devam ediyor peki?

Araya bir süre girdi ama en başından beri 1.5 sene oldu.

Nasıl bir süreden bahsediyoruz?

Ayrıldık yani.

Neden ayrılmıştınız?

Oraları hiç karıştırmayalım!:)

AKTİFLİĞİ DÜŞEN KAVGA ÇIKARIYOR!

TikTok'ta sıkıntı yaşadığın durumlar oldu mu çevresel anlamda? Artık yeter bir sussunlar dediğin kaotik durumlar olabilir mesela.

Benim üzerime gelindiği olmadı ama herkes birbirinin arkasından konuşuyor zaten. Magazine düşen bütün kaos olaylarına bir susun artık yeter diyorum çünkü insanlar kaos yapmadan yükselemiyor ve büyüyemiyor. Aktifliği düşen kavga çıkarmaya başlıyor, gidin gerçek hayatta yüzleşin yani neden yayın açıp birbirinize sallıyorsunuz ki? Çok saçma buluyorum bu tarz olayları, yapmayın ve emek verin! İçerikler konuşsun diyorlar ve iki gün sonra yine kaos yaratıyorlar. Böyle bir şey olması gerçekten çok kötü.

DEMET AKALIN HEP BASİT OLAYLARLA GÜNDEMDE!

Biraz da güncel konulardan bahsedelim. Demet Akalın'ın TikTok fenomenleriyle ilgili atıp tutmalı yorumları vardı ve sonrasında kızıyla ilgili olaylar da yaşandı. Sen bu konularla ilgili neler düşünüyorsun?

Bence tamamen kurgulanmış ve prim için yapılıyor diye düşünüyorum. O çocuk 7 yaşında ve tek başına o kart bilgilerini oraya ekleyemez yani büyük ihtimal Demet Akalın'ın kendisi yaptı o yüklemeyi. Demet Akalın zaten hep böyle basit olaylarla gündem oldu o yüzden biz buna sadece gülüp geçiyoruz. Boom Club olarak Demet Akalın'a 7 bin TL bağışlamak istiyoruz.

Seni sosyal medyada en çok hangi konular üzerinden eleştiriyorlar? En çok ne tarz yorumlara gıcık oluyorsun?

Mesela bir kıyafet giyiyorum ve fiziğim belli oluyor, beni sevenler altına yürüyen fizik falan diye güzel yorumlar yazıyorlar. Altına diğeri geliyor ve diyor ki fizik değil sadece zayıf. Buna gerçekten çok sinir oluyorum. Tamam, zayıfım ama görünen bir şey var ki insanlar yazıyor! Bunu böyle yazmasınlar, gerçekten sinirim bozuluyor.

Seni bu şekilde linçleyenlere başka iletmek istediğin bir mesajın var mı?

Biz haber oluyoruz ya da bir yerde çıkıyoruz ve dis atıyorlar bize. Evlerinde oturup çekirdek çıtlatıp televizyonda beni izliyorlar ama yine gelip beni eleştiriyorlar o yüzden onları çok fazla ciddiye almıyorum.