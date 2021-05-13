Sinovac aşısı Türkiye’de üretilecek

SAĞLIK Bakanlığı, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Çin'den gelen aşılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilirken, Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong'dan da üretim müjdesi geldi.

Weidong, Türkiye dahil 5 ülkeye üretim lisansının verildiğini ifade etti. Sinovac CEO'su, Türkiye ile birlikte Brezilya, Endonezya, Malezya ve Mısır'a üretim izni, verildiğini açıkladı.