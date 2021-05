Ünlü YouTuber Buket Sena Özdemir: Zorbalığa maruz kaldım!

Buket Sena Özdemir, Bi' Başka'da, kendisiyle aynı kulvardaki diğer YouTuber'lardan Duygu Özaslan ve Danla Bilic hakkında da konuştu. Fenomen, iki ismi de çok sevdiğini belirterek "Sanki YouTube Türkiye'de bazı yerler var ve o yerlere oturulmuş gibi. Mesela Danla'nın hitap ettiği kitle farklı, Duygu'nunki farklı, benimki farklı, Zeynep'inki farklı. Hepimizi yarıştırmaya çalışıyorlar ama herkes yapmak istediği şeyi yapıyor ve hitap edilen kitleler farklı. Çok güzel bir denge var bence" dedi.



Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?

İyiyim. Bir tık zor gidiyor. Pandemiye hâlâ alışmaya çalışıyorum. Tek başıma kendi evime çıktığım dönem pandemiye denk geldi. O yüzden biraz hayata karşı sinirliyim :) Ama genel olarak mutluyum.



Kendinden bahseder misin? Okuduğun bölüm, yaşın, YouTube serüvenin?

Ben 12 yaşımda hiçbir şey bilmeden başladım YouTube'a. Sadece YouTube'da video izliyordum ve yaşıtlarımı görmek istiyordum. O dönemde içerik üreticisi vardı Türkiye'de ama yaşları büyüktü. Kendi yaşıtım birini bulamayınca kendim yapayım dedim. Şu an Görsel İletişim Tasarımı okuyorum. Aslında psikoloji ya da hukuk okumak istiyordum. Ama sınav senemde, yoğun tempoda YouTube ile okulun birlikte gitmediğini gördüm. İkisinde de başarılı olmak istiyorsam birbiriyle alakalı olmaları gerektiğine karar verdim. Birbirlerini beslemeleri gerek diye düşündüm. Hem akademik anlamda beni tatmin edecek hem de YouTube anlamında bana bir şeyler katacak bir bölüm okumak istedim.



12 yaşından beri YouTube'tasın. Platform için bir nevi sanal günlüğüm oldu diyorsun. 12 yaşında nasıl bir düşünceyle başladın video çekip kurgulamaya?

Hiçbir düşüncem ve beklentim yoktu. Ablamla ilk videolarımızı yükledik. Biz kamerası olan bir nesne bulduğumuzda direkt bir şeyler çekiyorduk. Klip, film, herhangi bir şey. Bari bunları YouTube'a yükleyelim dedik. Birinin izleme ihtimalini düşünemiyorduk bile. İlk gece 2 abonemiz vardı. Hatta ilk abonemin ismini hatırlıyorum :) 2 aboneye o kadar şaşırmıştım ki 12 abone olunca kutlama falan yapmıştık. Çektiğimiz videolar boşa gitmesin diye yükledik ama sonra olay beni çok mutlu eden yerlere geldi.





"Zorbalığa maruz kaldım" Pes ettiğin, sıkıldığın olmadı mı?

Oldu. Ama hiçbiri benden kaynaklı değildi. Çocuklar çok acımasız gerçekten. Ortaokulda çok fazla zorbalığa maruz kaldım. Kanalımın adı Moda Benim Hayatım'dı. Okulun erkekleri sürekli yanıma gelip "Moda is my life" diyorlardı. Ben de bağırıyordum "Fashion is my life deyin bari" diye. Çok fazla dalga geçildi benimle. Ama bırakmadım. Bir de beden eğitimi dersinde kafama göre giyinmeyi çok seviyordum ben. Tayt üzerine şort giymiştim bir gün. Üst sınıflardan bir kız bana kantinin ortasında "Şuna bak bir de moda kanalı olacak" demişti. Asla unutamıyorum. Yıllar sonra o kız mesaj attı bana "Beni hatırladın mı?" diye. Cevap vermedim.



İstikrarla video yüklemen, sürekli içerik üretmen mi seni 900 küsur bin aboneye taşıdı? Başka neyi doğru yaptığını düşünüyorsun? Diğer YouTuberlardan, influencerlardan farkını sorsam?

12 yaşımdan beri bırakmadan devam ettim evet ama her hafta video koyamadım mesela. Çok erken yaşta başladığım için platforma ödemek zorunda olduğum faturalar, geçindirmek zorunda olduğum bir ev yoktu. Canım ne istiyorsa onu yaptım. Hoşuma gitmeyen hiçbir sponsorluğu almadım. Her şeyi yapmak istediğim gibi yaptım. Çok saf duygularla başladığım ve o insanlarla birlikte büyüdüğüm için arada bir bağ oluştu. Beni diğerlerinden ayıran bir şey varsa onun bu bağ olduğunu düşünüyorum.



Birçok farklı alanda içerik üretiyorsun: Vlog, ders çalışma, gezi, mukbang… En sevdiğin konsept hangisi?

"Benimle Bir Gün" serimi çok seviyorum. Takipçilerimle arkadaşlığımızı buradan yakalıyoruz.



"Kameram olduğu sürece dünyanın her yerine gidebilirim" Hayatını takipçilerinle paylaşmak, o anı, günü yaşarken sürekli kameralara kaydetmek seni yormuyor mu? Gerçeklik algını kırmıyor mu?

Bugün vlog çekiyorum şunu yapayım o zaman demiyorum. Gerçekten o gün ne yapıyorsam onun vlogunu çekiyorum. Vlog çekmek benim günümü engellemiyor. Aksine güzellik katıyor günüme. Olumsuz bir şeyini düşünmemiştim ama yine de söylediğiniz gibi de düşünmek lazım. Kafa yoracağım buna :) Bir buluşmada vlog çekmeyi tercih etmiyorum. Ama tek başıma bir yere gidiyorsam normalde aldığım keyif 10 üzerinden 3 ise vlog çekiyorsam 10 üzerinden 11 oluyor. Çünkü kamera arkadaşım oluyor. Ona her şeyi söylüyorum, anlatıyorum. Kameram olduğu sürece şu an dünyanın her yerine gidebilirim.





"Oyunculuk ilgimi çekmeye başladı" Hedeflerin nedir peki? YouTube üzerinden mi devam etmek istiyorsun?

Ben de tam olarak birkaç aydır bunun üzerine düşünüyorum. YouTube'u çok seviyorum ama sadece YouTube'da ilerlemek istemiyorum. Farklı bir şeyler de yapmalıyım ki YouTube'da insanlara sunabileyim. Oyunculuk ilgimi çekmeye başladı. Bir süre tiyatro yaptım. Hem YouTube hem oyunculuk birlikte devam etsin istiyorum.



Şu an bir dizide oynamak istesen bu hangisi olurdu?

Aşk 101.



İçeriklerini beğenmediğin, hoş bulmadığın YouTuberlar var mı?

Çok riskli bir soru bu :) Spesifik birini söyleyemem. Bir videoyu izlerken kendilerini kaydedip tepkilerini gösteriyorlar mesela. Sürekli bunun yapılmasına anlam veremiyorum.



"YouTuber deyince aklıma Enes Batur geliyor" YouTuber deyince aklına ilk kim geliyor?

Enes Batur.



En beğendiğin YouTuber kim?

Eda Yaman.





Bugüne kadarki en kötü date anın nedir?

Oturduk. Yarım saat sonra karşımdakine âşık olduğu kızla ilgili tavsiye veriyordum.



"Kaostan nefret ediyorum" Seni en çok sinirlendiren şey nedir?

Kaostan nefret ediyorum. Özellikle sosyal medyada. Bu tip şeyleri görünce çok rahatsız oluyorum.



Seni bu hayatta en çok ne şaşırttı?

Ben CD'lerin üzerine ne çizersek onu izleyeceğiz sanıyordum, Buggs Bunny vs. :) Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?

Kendimle karşımdakini çok karşılaştırıyorum. "Ben bunu yaptım sen neden bunu yapmadın" diyorum.



"Danla ve Duygu'yla yarıştırmaya çalışıyorlar ama aramızda çok güzel bir denge var" Moda ve makyajla ilgileniyorsun. Duygu Özaslan, Danla Bilic gibi isimleri nasıl buluyorsun?

İkisini de seviyorum. Sanki YouTube Türkiye'de bazı yerler var ve o yerlere oturulmuş gibi. Mesela Danla'nın hitap ettiği kitle farklı, Duygu'nunki farklı, benimki farklı, Zeynep'inki farklı. Her şey yerinde gibi hissediyorum. Hepimizi yarıştırmaya çalışıyorlar ama herkes yapmak istediği şeyi yapıyor ve hitap edilen kitleler farklı. Çok güzel bir denge var bence.