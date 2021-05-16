Kuaför ve berberler açılıyor mu? 17 Mayıs'ta kuaförler açık olacak mı?

Kuaförler açılıyor mu? Berberler yarın açık mı? sorusu bakanlık genelgesi sonrası en çok sorulanlardan biri. Tam kapanma yarın saat 05.00 itibari ile sona eriyor. İçişleri Bakanlığı bugün yayınladığı kademeli normalleşme kararı ile açık olan yerleri ve kaldırılan yasakları açıkladı. Peki berber ve kuaförler açılıyor mu? İşte detaylar...

KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Pazartesi günü berber ve kuaförlerin faaliyete geçmesi bekleniyor. Ancak içişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelgede kuaför ve berberlere yönelik açıklama yapılmadı.

DİĞER İŞYERLERİ

·17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.