19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs'ta yasak var mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Kademeli normalleşmeye geçilmesi ile birlikte 19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması araştırmaları da arttı. Pandemi nedeniyle resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyordu. Peki bu sene 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

19 MAYIS YASAK VAR MI?

19 Mayıs Çarşamba günü için özel olarak alınmış herhangi bir yasak kararı bulunmuyor.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?

17 günlük tam kapanmanın ardından bugün 1 Haziran'a kadar sürecek 'kademeli normalleşme' süreci başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasakları hafta içi akşam 21.00'de başlayacak. Cumartesi ve pazar kısıtlama devam edecek.

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