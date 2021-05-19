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Haberler Yaşam Rasim Öztekin’in adı Cunda’da yaşayacak

Rasim Öztekin’in adı Cunda’da yaşayacak

Rasim Öztekin’in adı Cunda’da yaşayacak

19.5.2021

8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölen ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in adı, Ayvalık'taki Alibey (Cunda) Adası'nda 650 Sokak'ta yaşayacak.
1992'de ev alarak bu adaya yerleşen oyuncu, adı yaşadığı sokağa verilerek ölümsüzleştirildi. Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Büyüdüğüm o sokak artık senin adınla anılacak babiş. Cunda/Alibey Adası Rasim Öztekin Sokağı. Konuyu gündeme taşıyan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve oybirliğiyle kabul eden tüm Ayvalık Belediye Meclis üyelerine sonsuz teşekkürler" diyerek duygularını dile getirdi.

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