Atv'den çok konuşulacak yeni dizi! Bozkır Arslanı Celaleddin başlıyor

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan yeni dizi 'Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN İLK BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

Bozkır Arslanı Celaleddin’den yeni tanıtım! Cuma akşamı Atv'de başlıyor

Bozkır Arslanı Celaleddin başlıyor