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Haberler Yaşam Son dakika: DGS sınav tarihi belli oldu

Son dakika: tarihi belli oldu

Son dakika haberi... tarihi sınava katılacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM resmi sitesinden yaptığı açıklama ile DGS sınav tarihini duyurdu. İşte 2021 DGS sınav tarihi...

Son dakika: DGS sınav tarihi belli oldu

21.05.2021, 12:42

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2021-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

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