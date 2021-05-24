Aşı kısırlık yapıyor mu? Uzman isim yanıtladı

Kovid-19 aşılarıyla ilgili çıkan olumsuz haberler, özellikle de sosyal medyada yayılan dedikodular yüzünden çoğu kişi aşı olmaktan korkuyor ve kaçıyor. Aşı hakkı olmasına rağmen yaptırmayıp virüse yakalanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan hatta hayatını kaybeden çok kişi var. Kovid-19 aşısı olduktan sonra bazıları kalp krizi geçirdiğini, bazıları ise aşının alerji yaptığını, tansiyon değerlerinin bozulduğunu iddia ediyor. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, bu haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Bu tarz haberlerin insanları aşı karşıtı olmaya ittiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin uyarıda bulunuyor "Dolayısıyla aşıya dair bir iddia duyduğunuzda mutlaka araştırın" diyor.

RİSK YOK DENECEK KADAR AZ

Bu tarz haberlerin insanları aşı karşıtı olmaya ittiğine dikkat çeken Keskin, "Aşıdan sonra tansiyon ya da şeker hastası olmazsınız. Kalp krizi gibi bir risk de yok denecek kadar az. Alerjik tepki olabilir ama bu tolere edilebilecek düzeyde olur ki biz alerjisi olan hastaları, aşılarını Aile Sağlığı Merkezleri'nde değil, önlem olarak hastanelerde yaptırmaya yönlendiriyoruz.

KISIRLIK TARTIŞMALARI YERSİZ

Dolayısıyla aşıya dair bir iddia duyduğunuzda mutlaka araştırın" dedi. Aşının erkeklerde kısırlık yaptığına dair çıkan söylentilerin de asılsız olduğunu belirten Keskin uyardı: "Aşı değil ama Kovid-19 kısırlığa sebep olabilir."

AŞI DEĞİL, COVİD-19 KISIRLIĞA SEBEP OLABİLİYOR

Aşının erkeklerde kısırlık yaptığına dair çıkan söylentilerin de asılsız olduğunu belirten Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Covid-19 geçiren 81 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada testesteron seviyesinin ciddi oranda düştüğü ve hastalığı ciddi geçiren bireylerde bu düşüşün daha da fazla olduğu görüldü. Bir başka çalışmada da testis bezi iltihabı olarak biline orşit hastalığının Covid-19'la birlikte ortaya çıkabildiği görülüyor. Testis iltihabı geçiren biyerlerde ise kısırlık problemi ortaya çıkabilmektedir." diye uyarıyor.



"Ülkemizde yapılan bir çalışmada Covid-19 geçiren bireylerde androjen hormonlarının azaldığını ve hastalığı ağır atlatan bireylerde bu etkilenmenin daha yüksek olduğu anlaşıldı." diyen Doç. Dr. Muhammed Keskin bu çalışmalara ek olarak yapılan araştırmalarda da özellikle erkeklerde Covid-19 hastalığı sonrası üreme organlarının etkilenebildiği ve üreme fonksiyonlarını sağlayan hormonların hastalığı ağır geçiren bireylerde düştüğünün görüldüğünü söylüyor." Aşı değil ama Covid-19 kısırlığa sebep olabilir." diye de ekliyor.

AŞIYA KARŞI REAKSİYONLAR OLABİLİR

"Aşıya karşı bazı reaksiyonlar olabilir." diyen Doç. Dr. Muhammed Keskin, " Merdiven altı bir yerde dolgu botoks yaptıran kişinin dudaklarında alerjik reaksiyon gelişiyor. Ailesine dudak dolgusu yaptırdığını söylemeye çekinip alerjinin iki gün önce olduğu aşıya bağlı geliştiğini söylüyor. Bu da aşı alerji yaptı söylentilerine neden oluyor. Elbette aşıya karşı bazı reaksiyonlar gelişebilir ama bunlar tolere edilebilir düzeyde oluyor."





HER SÖYLENTİYE İNANMAYIN

"Aşı hakkı olduğu halde yaptırmayan kişi Covid-19 semptomlarıyla hastaneye geliyor ama test yaptırmak yerine aşı yaptırıyor. Sonrasında durumu ağırlaşıp hastaneye yatıyor. Bu da aşı yüzünden Covid-19 oldu söylentisine neden oluyor. Yine aşıdan sonra hastada beklediğimiz bir yan etki olan miyalji yani göğüs bölgesinde kas ağrıları oluyor. Kalp krizinden şüphelenip önce acil servise sonra da kardiyolojiye başvuruyor. Tetkikleri normal çıkıyor ama komşusu diyor ki "Aşı oldu, kalp krizi geçirdi, acile götürdüler." Bu da böyle kulaktan kulağa yayılıyor. Her gün bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Olayın iç yüzünü pek az insan biliyor ama efsanesi her yerde dolaşıyor. Yazışma grupları şehir efsaneleri ile dolu. Lütfen her duyduğunuza inanmayın, araştırın, teyit edin." diyor.