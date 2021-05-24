  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam İngiliz mutantı 2 metreden bulaşıyor

İngiliz mutantı 2 metreden bulaşıyor

İngiliz mutantı 2 metreden bulaşıyor

24.5.2021

KOVİD-19 nedeniyle yaşanan süreç hakkında açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Türkiye'de şu an da hakim olan virüsün İngiliz mutantı olduğunu vurguladı.

AŞILANANLAR HASTA OLMUYOR
PROF. Dr. Sakarya, "Bu mutantın bazı özellikleri var.
Eskiden bulaş riskini azaltmak için gereken sosyal mesafenin 1,5 metre olduğu ifade ediliyordu.
Artık virüsün kişiyi enfekte etmesi için 2 metre yeterli. Bu nedenle kişiler, alışveriş merkezlerinde ya da iş yerlerinde kolaylıkla enfekte olabilir" uyarısında bulundu. Dünyadaki ülkelere bakıldığında aşılamasını büyük oranda tamamlamış ülkelerin maske, kapalı alan gibi kısıtlamaları sıfıra indirdiğini hatırlatan Prof. Dr.
Sakarya, "Şunu söyleyebilirim ki, aşılanmış popülasyonun hiç biri hasta olarak yatmıyor.
Geçtiğimiz Kasım - Aralık ayında hastaneleri dolduran 60-65 yaş grubundaki hastalar artık yok. Serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalaması 40. Hatta bebekler ve çocuklar yatıyor. Demek ki aşı işe yarıyor" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngiliz mutantı 2 metreden bulaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.