İngiliz mutantı 2 metreden bulaşıyor

KOVİD-19 nedeniyle yaşanan süreç hakkında açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Türkiye'de şu an da hakim olan virüsün İngiliz mutantı olduğunu vurguladı.



AŞILANANLAR HASTA OLMUYOR

PROF. Dr. Sakarya, "Bu mutantın bazı özellikleri var.

Eskiden bulaş riskini azaltmak için gereken sosyal mesafenin 1,5 metre olduğu ifade ediliyordu.

Artık virüsün kişiyi enfekte etmesi için 2 metre yeterli. Bu nedenle kişiler, alışveriş merkezlerinde ya da iş yerlerinde kolaylıkla enfekte olabilir" uyarısında bulundu. Dünyadaki ülkelere bakıldığında aşılamasını büyük oranda tamamlamış ülkelerin maske, kapalı alan gibi kısıtlamaları sıfıra indirdiğini hatırlatan Prof. Dr.

Sakarya, "Şunu söyleyebilirim ki, aşılanmış popülasyonun hiç biri hasta olarak yatmıyor.

Geçtiğimiz Kasım - Aralık ayında hastaneleri dolduran 60-65 yaş grubundaki hastalar artık yok. Serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalaması 40. Hatta bebekler ve çocuklar yatıyor. Demek ki aşı işe yarıyor" diye konuştu.