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Haberler Yaşam Kötü kolesterole karşı hibiskus çayı

Kötü kolesterole karşı çayı

Kötü kolesterole karşı hibiskus çayı

24.5.2021

KOYU kırmızı rengiyle nar çiçeği olarak da anılan hibiskus çayı, tadından dolayı ekşi çay olarak da bilinir. Vücutta bulunan yüksek miktarlarda LDL (kötü) kolesterol, kan damarlarında ve kalp hastalıklarında kalıcı hasara yol açabilir. Hibiskus çayının besinsel özellikleri, kötü kolesterol seviyelerini azaltmada ve bu koşulları önlemede fayda sağlar. Hibiskus çayı, karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini de dengeler. Bu sayede zayıflamak isteyenlerin hedeflerine ulaşmasına yardım ederek kilo vermelerini kolaylaştırır.

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