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Haberler Yaşam Annesinin kafasını kesip tencereye koydu!

Annesinin kafasını kesip tencereye koydu!

Annesinin kafasını kesip tencereye koydu!

25.5.2021

İSTANBUL'DA annesini satırla öldürüp kafasını keserek tencereye koyan genç kadın yakalandı. Olay Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşandı. Tuğçe S, iki gün önce annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı. Tuğçe S. tartışma sırasında annesini öldürmekle tehdit etti. Palabıyık bunu üzerine, polise ve savcılığa giderek kızından şikayetçi oldu.

Annenin şikayeti üzerine Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak eve dönen Tuğçe S, annesini satırla öldürdü. Annesi Palabıyık'ın kafasını kesen genç kadın, tencereye koyarak dolabın üzerine sakladı. Kan donduran cinayet, Palabıyık'ın komşusunun şüphesi üzerine ortaya çıktı. Katil zanlısı Tuğçe S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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