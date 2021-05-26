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Haberler Yaşam Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi yeni kararlar alınacak?

Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi yeni kararlar alınacak?

Son dakika haberi.... saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de üzerinden canlı açıklama yapacak. Peki hangi yeni kararlar alınacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte merak edilenler...

Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi yeni kararlar alınacak?

26.05.2021, 09:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.



"BU DÖNEMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak.

Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.

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