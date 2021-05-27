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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

98. bölüm canlı izle! |

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 98. yeni bölümüne "Onun beni sevmesini yıllarca bekledim..." sözü damga vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

27.05.2021, 20:50

Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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