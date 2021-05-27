YALOVA'DA, önceki gece sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48) çarptı. Yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kaçan sürücü Z.İ. (19) evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Otomobilin çarptığı polis şehit oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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