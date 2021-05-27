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Haberler Yaşam Otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Otomobilin çarptığı polis şehit oldu

27.5.2021

YALOVA'DA, önceki gece sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48) çarptı. Yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kaçan sürücü Z.İ. (19) evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
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