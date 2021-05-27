Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini belirterek, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" dedi.Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 1 Haziran'da 50 yaş üstü aşılamaya geçilecek
Son dakika: Bakan duyurdu! 40 yaş üstüne aşı imkanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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