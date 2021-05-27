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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan duyurdu! 40 yaş üstüne aşı imkanı

Son dakika: Bakan duyurdu! 40 yaş üstüne aşı imkanı

Bakanı , "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu" dedi.

Son dakika: Bakan duyurdu! 40 yaş üstüne aşı imkanı
DHA

27.05.2021, 10:13

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini belirterek, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" dedi.

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