Feyza Civelek: Birbirinin şu anki sevgilileriyle ilişki yaşayan insanlar var!

Yakında yeni projelerle ekranlara geleceğini açıklamasının yanı sıra zayıflayarak kavuştuğu yeni görünümü ve aşk hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla da çok konuşulan Feyza Civelek, "İsim vermeyeyim ama şu an bizim sektörde arkadaşlarının eski sevgilileriyle ya da şu anki sevgilileriyle beraber olan insanları görüyorum ve devrimizin bu kadar midesizleştiği gerçeğini içim almıyor. İğrenç bir ilişkim olmasındansa şu an tek olmayı tercih ederim bu yüzden. Bu verdiğim cevaptan sonra beni destekleyen çok fazla kişi oldu ama tabi yargılayanlar da oldu. Herkes düşünceleriyle kendi karakterini belli eder o yüzden ben tercih etmiyorum ve etmem de asla." dedi.

İşte Feyza Civelek röportajının tüm detayları...



Hoş geldin Feyza nasılsın neler yapıyorsun?

1 ay önce maalesef rol aldığım Sol Yanım dizisi reyting kurbanı oldu o yüzden şimdi başka projelerle görüşüyorum, yeni dizi ve sinema projelerim var. Şimdilik tam netleşmediği için açıklamayayım ama yazın sürpriz bir şekilde yeniden ekranlara geleceğim. Aynı zamanda da YouTube kanalı açıyorum çünkü bütün dünyanın döndüğü, çok kullanılan bir mecra. YouTube'da izleyiciler doğallığı seviyor ve ben de hem çok doğal bir insan olduğum için, hem de YouTube kanallarını çok fazla takip ettiğim için giriş yapmaya karar verdim.



YOUTUBE'A BOMBA GİBİ İÇERİKLERLE GELİYORUM!

YouTube'da ne tarz içerikleri takip ediyorsun daha çok? İçeriklerin dışında takip ettiğin fenomenler de var mı?

Marjinal konular ve merak edilen şeyler beni daha çok çekiyor. YouTube kanalı açacağım için her şeyi izlemeye çalışıyorum yine de tabii.





Senden ne tarz içerikler izliyor olacağız? Nasıl bir YouTuber olacaksın?

En yakın arkadaşımla birlikte açacağız. Herkesin çok merak edip işleyemediği konuları farklı bir dille anlatacağız ve değişik konuklar getireceğiz. Hatta ilk bölümünü çektik, montajda şu an.



O zaman çok yakın zamanda izleyeceğiz sanırım.

Dizi ve sinema filmi önceliklerim olduğu için onu yaz dönemine kaydırdık biraz daha yaz sonu gibi YouTube'a başlamayı düşünüyoruz. Çok umutluyum, çok güzel bir kanalla bomba gibi geleceğim!



Birlikte çalıştığınız bir ekibiniz var mı yoksa sadece sen ve arkadaşın mı organize ediyorsunuz her şeyi?

3-4 kişilik bir ekibiz ama tabi kanal büyüdükçe eklemeler olacaktır. Şu an başlangıç için yeterli olduğunu düşünüyorum.



ADINI FERİHA KOYDUM BENİM İLK GÖZ AĞRIM!

Oyunculuk serüvenin nasıl başladı?

İlk dizim 15 yaşındayken içinde yer almaktan çok keyif duyduğum ikonik bir proje olan Adını Feriha Koydum dizisi oldu. Bütün seyircilere öpücüklerimi gönderiyorum, hala çok fazla takipçisi var dizinin. Adını Feriha Koydum benim ilk göz ağrım, üç sezon boyunca yer aldım bu dizide ve bana hem set tecrübesi anlamında hem de oyunculuk anlamında çok şey kattı o yüzden ayrı bir yeri var bende. Bu süreçte eğitimlerime de devam ettim. New York Academy ve Harvard Üniversitesinde oyunculuk eğitimleri aldım.





Ne kadar sürdü?

Dönem dönem gittim ama toplamda on ay boyunca eğitim almış oldum. Türkiye'de de Ümit Çırak'tan eğitim aldım ve şimdi de Merve Taşkan'dan eğitim alıyorum çünkü oyunculuğun sonu yok, kendini ne kadar çok geliştirirsen o kadar fazla yol alırsın. "Ben oldum" diyen insan aslında zaten olmamıştır o yüzden elimden geldiğince kendime yatırım yapmayı seviyorum ve bir şeyler öğrendikçe oyunculuğa olan hevesim de daha çok artıyor. Öğrenmeyi, bilgi sahibi olmayı ve eğitim almayı çok seviyorum.



Sürekli olarak kendini geliştirmek ve kendine yatırım yapmak senin genel bir karakter özelliğin sanırım.

Evet, çok doğru bir tespit. Hep yeni bir şeyler katmak istiyorum kendime oyunculuk dışında da. At biniyorum, şiir yazıyorum, kendime ufak hobiler ediniyorum birçok konuda.



Bu sana biraz aileden gelen bir alışkanlık gibi mi? Senin annen Melis Civelek de bu sektörün içinden çünkü.

Annem bizim sektörün çok duayen isimlerinden gerçekten ve bana bir kapı açtı, ben de o kapıdan kendi basamaklarım ile ilerlemeye devam ediyorum. Annem sektörde her zaman benim arkamda oldu, hem annem hem de en yakın arkadaşım oldu. Annemi de buradan öpüyorum:) Her zaman avantajını yaşadım bu durumun, sadece bazen çekemeyen insanların laf kurbanı oldum ama herkes yaşayabiliyor böyle şeyleri. Ben genel olarak çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda.



Aileden biri senin çalıştığın sektörün içinde önemli bir isim olduğu zaman torpil damgalamalarıyla da karşılaşabiliyorsun. Başına geldi mi çok böyle durumlar?

Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş! Annemin yazdığı birkaç projede yer aldım evet ama o dizilere bile audition ile girdim ben herkese adil ve eşit olabilmek için. Audition'a girmeye hak kazanmam daha rahat oldu ama kendim geçtim orayı o yüzden bu torpil değil sadece bana açılan kapıdan kendim yükseliyorum imkanlarımı kullanarak. Aldığım eğitimlerle de bunu desteklediğimi düşünüyorum ayrıca. Umarım çok güzel projelerde beni görmeye devam edeceksiniz.





EVRİM GEÇİRDİM!



Şu sıralar magazin gündeminde verdiğin yirmi bir kilo ile (O bir rakamı senin için çok önemli biliyorum!) çok konuşuluyorsun. Söylemek istediklerin var mı bu konu ile ilgili?

Evrim geçirdim! Bu süreçte yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştım, onun söylediği şekilde beslendim ve sporuma çok önem verdim. Hayat tarzını değiştirmek gerekiyor çünkü sadece spor yapmak ya da sadece beslenmeyle olmuyor. Ben oturduğum koltuktan karşı koltuğa bile geçmeye üşenen biriydim ve şu an her gün spor yapan birine dönüştüm, her gün bir saat koşuyorum. Bunu bir süreye bağlamadan yaşam tarzı haline getirdim ve genele yaydım. İki aylık bir zaman diliminde de bu kiloyu verdim.



Bu süreçte seni en çok zorlayan şey ne oldu? Neye karşı irade göstermekte zorlandın? Yemek konusundaki zaafların nelerdir?

Ben hiçbir zaman fast food ve tatlıya çok düşkün bir insan olmadım ama annemin yaptığı birkaç yemek var ağzımın suyunun aktığı ve onları yiyememek beni çok zorladı. Mesela kısır, mercimek aşı gibi ev yemeklerini çok seviyorum ve özlediğim de oldu. Tekrar eski halime dönmemek için kendimi hep "ağzını tut!" diyerek motive etmeye çalıştım.



Artık bir şeyi canın çektiği zaman hiç yemiyor musun? Direkt olarak eğer yersem hemen kilo alırım psikolojisine mi giriyorsun?

Stresi demeyelim ama canım da çekmiyor artık pek fazla çünkü sağlıklı beslenmeye alıştım ve kilo alıp vermekten ziyade önemli olan şey kiloyu koruyabilmek, ben bunu öğrendim. Etrafımdaki arkadaşlarım, beni seven takipçilerim, çevremdekiler benden fikir almaya başladılar ve bu çok özel bir şey benim için çünkü demek ki benim yaptığım şey bir başarı. Çok mutluyum bu sebeple o yüzden herkese elimden geldiğince tavsiye vermeye çalışacağım.



BİRBİRLERİNİN SEVGİLİLERİYLE İLİŞKİ YAŞIYORLAR!



Geçtiğimiz günlerde sen yürüyüş yaparken muhabirler sana mikrofon uzattılar ve neden yalnız olmayı tercih ettiğini sordular. Sen de, "insanlar sürekli birbirlerinin eski sevgilileriyle oluyorlar ve ben böyle olacağına yalnız kalmayı tercih ederim" dedin. Bu cevabında yine magazinde bayağı bir gündem oldu. Bununla ilgili söylemek istediklerin var mı?

İsim vermeyeyim ama şu an bizim sektörde arkadaşlarının eski sevgilileriyle ya da şu anki sevgilileriyle beraber olan insanları görüyorum ve devrimizin bu kadar midesizleştiği gerçeğini içim almıyor. İğrenç bir ilişkim olmasındansa şu an tek olmayı tercih ederim bu yüzden. Bu verdiğim cevaptan sonra beni destekleyen çok fazla kişi oldu ama tabi yargılayanlar da oldu. Herkes düşünceleriyle kendi karakterini belli eder o yüzden ben tercih etmiyorum ve etmem de asla.





Peki, Feyza Civelek hala yalnız mı yoksa değil mi?

Tam soruyu sordun gerçekten! Ciddi bir ilişkim olduğu zaman hepiniz öğreneceksiniz.



Yurt dışında eğitim alırken en zorlandığın şey ne oldu? Dil problemi yaşadın mı?

Olmadı çünkü benim İngilizcem çok iyi sadece oradaki oyun tarzları, tiradlar buradan daha farklı olduğu için hem ona alışmak hem de kültürlerine uyum sağlamak ve alışmak biraz sıkıntı oldu ilk başlarda. Zaten kolay olan bir şeye ulaştığında keyif almazsın, zorlayıcı olsun ki daha çok emek verip keyif alasın.



Hayatında en çok özlem duyduğun şey nedir?

Çocukluğumu ve ölen köpeğimi özlüyorum. Feriha'da da beraber oynuyorduk köpeğimle.

İLİŞKİDE ÇOK SAHİPLENEN DİŞİ BİR ASLANIM!



Karşı cinste en çekici gelen özellikler nelerdir?

Bir erkeğin bakışları, hissiyatı ve bana verdiği enerji. Ama özellikle ilk bakışlardan çok etkilenen biriyim. Fiziksel olarak esmer ve kumral olan erkeklerden hoşlanıyorum, çok fazla sarışın sevmem. Sarışın sevmeyen kız da pek kalmamıştır herhalde ama ben babyface' den ziyade daha erkeksi seven biriyim, belki ben çok dişi olduğum için de olabilir :) Bu zamana kadar ki en kötü date anın nedir?

Lisedeyken bir arkadaşımın arkadaşı vardı, bana fotoğraflarını göstermişti konuşmaya başlamıştık. Kumral, yeşil gözlü ve kaslı görünen bir çocuktu resimlerde. Buluştuk ve bir baktım ki bayağı bir kilolu, esmer, bambaşka bir profil çıktı. Eğer bana olduğu gibi gelseydi arkadaş olurduk ama böyle hiç olmadı o yüzden artık Facetime olmadan asla!:) Sosyal medya aşklarına çok güvenmiyorum ve tercih etmiyorum çünkü orada başlayan ilişkilerin çok uzun süreli olduğunu düşünmüyorum.



Bir ilişkinin içindeyken en kötü özelliğin ne olur?

Aslında ben çok iyi bir ilişki kadınıyım. Birazcık kıskancım ama eskisine göre bunu daha çok kontrol edebiliyorum ve dengeye oturtabiliyorum. Sadece çok sahiplenen dişi bir aslanım, kaplanım ve bekliyorum!



En çok ne için para harcarsın?

Her şeye harcarım çünkü benim alışveriş hastalığım var. Alışveriş benim ruhuma iyi geliyor, çok seviyorum.





En büyük travman nedir?

Setin ortasında yengemin vefat haberini aldım ve daha yeni görüşmüştük. Aniden ölüm haberini aldım, bu benim için gerçekten çok travmatikti.



Seni hangi konularda linçiyorlar? Onlara ne söylemek istersin?

Herkes beni sevseydi Feyza Civelek olamazdım. Demek ki renkli bir karakterim ki sevmeyenlerim de var. Birbirini sevmeyen herkes birbirinden feyz almalıdır bence. Eskiden kiloma takıyorlardı, şimdi ona da bir şey diyemiyorlar. Şu an beni çok rahatsız eden yorumlarla karşılaşmıyorum ama zaten eleştirilere açık bir insanım.



Son zamanlarda yok artık bunun da cılkı çıktı dediğin bir şey var mı?

İnsanların çivisi çıktı!