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Haberler Yaşam Maraşlı 20. bölüm canlı izle | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

20. bölüm canlı izle |

'nin izlenme rekorları kıran dizisi yeni bölümle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 20. yeni bölümünde, "Mahur'un adını öyle kafanıza göre ulu orta yerde kullanmamanızı tavsiye ederim!" sözü dikkat çekiyor.

Maraşlı 20. bölüm canlı izle | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

31.05.2021, 22:40

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

MARAŞLI 20. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

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