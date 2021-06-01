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Haberler Yaşam MHP’li iki milletvekili trafik kazası geçirdi

MHP’li iki milletvekili trafik kazası geçirdi

MHP’li iki milletvekili trafik kazası geçirdi

1.6.2021

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpmasıyla MHP'nin İzmir milletvekili Hasan Kalyoncu ile Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ yaralandı. Ankara'dan İstanbul'a giden Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Kalyoncu ve Karadağ hafif yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale ederken, Karadağ ise ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir Milletvekili Kalyoncu, Çaydurt gişeleri mevkiinde yaptığı açıklamada, yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, "Araba yandaki bariyerlere çarparak durdu. Tetkiklerimiz yapıldı, bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür iyiyiz" dedi.

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