Şehirlerarası seyahat yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Dün gerçekleşen Kabin toplantısı sonrası bazı yeni kararlar alındı. Peki kademeli normalleşme ile Haziran ayında seyahat yasağı devam ediyor mu? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? İşte detaylar...

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YAPILABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesi!