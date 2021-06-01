Sinema salonları ile ilgili verilecek olan karar merakla bekleniyordu. Sinema salonları açıldı mı? sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini alıyor. Dün gerçekleşen Kabine toplantısında sinema salonları ile de ilgili karar alındı. Peki Haziran ayındaki normalleşme döneminde sinema salonları açık mı? İşte detaylar....

SİNEMA SALONLARI AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylarda; Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.'' sözlerine yer verilmişti.

Buna göre:Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesi!