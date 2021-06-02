Kuruluş Osman 61. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

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TOGAY VE NİKOLA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.