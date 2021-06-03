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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

99. bölüm canlı izle! |

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölümüne " seni bulmadan gitmemiz lazım!" sözü damga vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

03.06.2021, 20:23

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINDA ŞİMDİ SADECE ÜMİT DEĞİL BEBEK DE VAR!

Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir! Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!

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