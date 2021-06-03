LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS giriş belgesi alma ekranı...

LGS sınavına sayılı günler kaldı. Sınava katılacak olan öğrenciler hayalindeki liseye gitmek için çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" başlıklı bir genelge yayınladı. Öğenciler genelgenin detaylarını araştırıyor. Peki LGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınav boyunca yanında bulundurması gereken fotoğraflı sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi ve Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Belgede, sınav merkezi, bina, salon ve sıra numaraları yer alıyor. Asılsız işlemler ve sınav yerine ilişkin karışıklıkları önlemek adına temin edilen bu belgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın ilk oturumu Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerini kapsayan 50 sorudan oluşacak ve 09:30'da başlayıp 75 dakika sürecek. İkinci oturumu ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerini kapsayan 40 sorudan oluşacak, 11:30'da başlayıp 80 dakika sürecek.

LGS'DE UYGULANACAK SALGIN TEDBİRLERİ NELER?

Sınavın yapılacağı 6 Haziran Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı olacağından, 09:30-12:50 saatleri arasında düzenlenecek olan sınavla ilgili bir muafiyet durumu ortaya çıktı. 07:00-15:00 saatleri arasında, sınava giren adayların, refakatçilerin ve sınav görevlilerinin yasaktan muaf tutulması kararlaştırıldı. Öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak, bu saat aralığında kırtasiyelerin açık olması, kırtasiye çalışanlarının da yasaktan muaf sayılması kararlaştırıldı.