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Haberler Yaşam Komandoların ‘Yıldız’ı kurs sertifikasını aldı

Komandoların ‘Yıldız’ı kurs sertifikasını aldı

Komandoların ‘Yıldız’ı kurs sertifikasını aldı

4.6.2021

15 Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda "12. Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu"ndan mezun ilk kadın asker oldu. Türkiye'nin terörle mücadelesinde görev alan uzmanlaşmış askerlerin, yerleşimin bulunduğu sokak benzeri bölgelerdeki harekatlarda uygulayacakları taktik ve teknikler konusunda eğitildiği Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nun zorlu etaplarını tamamlayan Yıldız kendisine verilecek kritik görevleri bekliyor. Jandarma olmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Yıldız, "Bir kadın olarak bu görevi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Dört hafta süren kurs gerçekten çok zorluydu ve beni fazlasıyla geliştirdi" dedi.

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