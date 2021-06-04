Mayıs ayında 133 PKK’lı öldürüldü

TÜRKİYE'NİN barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Mayıs'ta yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 133 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK elebaşılarından Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed ile Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan Aydın Şimşek de bulunuyor.

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