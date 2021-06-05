Dokuzların durumu iyiye gidiyor

FAS'IN Kazablanka kentindeki bir sağlık kuruluşunda geçtiğimiz ay doğum yapan Malili Halime Sisi ve 9 bebeğinin tedavisi sürüyor. Eşine çok az rastlanır biçimde dokuz doğum yapan genç anne ve bebeklerinden iyi haberler geldi.

Gözetim altında tutulan 5'i kız 4'ü erkek dokuz bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi. 20 hemşirenin bakımlarını yaptığı bebekler hakkında bilgi veren yetkililer, "Kilo aldılar ve hayata tutundular. Hepsinin durumu iyi" dedi. Aile, erkek bebeklere Muhammed, Bah, Ömer ve El-Haci, kızlara ise Kadidya, Fatume, Heva, Edama ve Umu isimlerini verdi.