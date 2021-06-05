FETÖ elebaşı Gülen’in YEĞENİ TUTUKLANDI

MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni olan ve aynı zamanda Gülen'e en yakın isim, sözde özel kalem Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi Selahaddin Gülen, çıkarıldığı mahkemece 'Terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanan yeğen Gülen cezaevine gönderildi. Selahaddin Gülen'in FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini organize eden mahrem yapılanması ile örgüt elebaşı Gülen arasındaki irtibatı sağlayan isim olduğu belirtildi.