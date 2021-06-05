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LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS saat kaçta?

Milyonlarca öğrenci yarın yapılacak olan için bekleyişini sürdürüyor. Hayalindeki liseye gidebilmek için ter döken öğrencilerin LGS ile ilgili araştırmaları da sürüyor. Peki LGS sınavı saat kaçta yapılacak? LGS'de sınav giriş belgesi zorunlu mu? LGS'ye girerken hangi belgeleri almak gerekiyor? İşte tüm merak edilenler...

LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS saat kaçta?

05.06.2021, 09:30

LGS sınavına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci yarın girecekleri LGS sınavı için aylar önce başladığı çalışmalarını sürdürüyor. Sınav öncesi araştırmalar da başladı. LGS sınavına hangi belgelerle gidilecek? Sınava giriş belgesi almak gerekiyor mu? Sınavda maske takılacak mı? LGS saat kaçta başlayacak? soruları merak konusu oldu. İşte LGS ile ilgili tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından 8. sınıf öğrenci ve velilerine bazı hatırlatmalarda bulundu. Selçuk, 2021 LGS Sınavı'nın nasıl yapılacağı ve kafalara takılan soruları tek tek yanıtladı:

SINAVA GELİRKEN YANIMDA HANGİ BELGEYİ BULUNDURMALIYIM?

Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında,15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunla karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz.

SINAVA GELİRKEN YANIMDA NE GETİRMELİ YA DA GETİRMEMELİYİM?

Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin.

SINAVDA MASKE TAKACAK MIYIM?

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

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