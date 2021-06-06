LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç açıklama tarihi...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu öğrenciler tarafından en çok merak edilenlerin başında geliyor. Bugün sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki MEB LGS sonuç açıklama tarihini duyurdu mu? İşte 2021 LGS sonuç tarihi...

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.