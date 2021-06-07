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Haberler Yaşam Deniz dibinden masa bile çıktı!

Deniz dibinden masa bile çıktı!

Dünya Çevre Günü nedeniyle, 'da gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde çeşitli atıkların yanı sıra masa ve otomobil lastiği çıktı.

Deniz dibinden masa bile çıktı!

7.6.2021

Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Lansinoh Laboratories Sağlık Gereçleri firması, Türmepa (Deniz Temiz Derneği) ortaklığı ve deniz polislerinin eşliğinde denizlerdeki kirliliğe karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla, Karaburun İskele bölgesinde kıyı ve su altı temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte deniz kıyısı ve su altında bulunan, doğal ekosisteme zararlı atık maddelerin ve hayalet ağların temizlenmesi tüm diğer firmalara örnek oldu. Deniz dibinden çıkarılan hayalet balık ağları, otomobil lastikleri, şişe ve halat parçaları, kıyıdan toplanan evsel atıklarla birlikte etkinlik sonunda takribi 500 kg atık toplandı.

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