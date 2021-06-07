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Haberler Yaşam Ebru Şahin aileye girdi! Evlilik öncesi Çeşme tatilinde: Cedi'nin ailesiyle de tanıştı

aileye girdi! Evlilik öncesi tatilinde: Cedi'nin ailesiyle de tanıştı

Aşkları evliliğe giden oyuncu ile basketbolcu çifti, tatiline devam ediyor. 27 yaşındaki Şahin, önceki gün milli basketbolcunun anne ve babasıyla bir araya geldi.

Ebru Şahin aileye girdi! Evlilik öncesi Çeşme tatilinde: Cedi'nin ailesiyle de tanıştı
TAKVİM

07.06.2021, 09:10

Atv'nin geçtiğimiz haftalarda final yapan dizisi 'Hercai' ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, geçtiğimiz yaz gönlünü NBA'deki gururumuz Cedi Osman'a kaptırmıştı.

Uzak mesafeye yenilmeyip ABD ile Türkiye arasında ilişkiyi yürüten ikili, geçtiğimiz gün aşklarının başladığı Çeşme'ye gitti.

Ebru Şahin'in evinin olduğu Alaçatı'da bir villa kiralayıp sevgilisiyle uzun bir tatili hedefleyen Cedi Osman'ı annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey de yalnız bırakmadı.

Ebru Şahin, önceki akşam da müstakbel kayınvalidesi ve kayınpederiyle bir araya gelip Osman Ailesi'nin de gönlünü fethettiğini kanıtladı.

SENEYE DÜĞÜN VAR

Bu yaz nişanlanacakları konuşulan 27 yaşındaki güzel oyuncu ile 26 yaşındaki Cedi, seneye de düğün yapmayı planlıyor.

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