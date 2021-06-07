Kırmızı pancar yiyin kalbinizi koruyun

KIRMIZI pancar yemenin şifaları saymakla bitmez. Bağışıklığı güçlendirir, bilişsel fonksiyonları iyileştirir, kan basıncını dengeler, kalbi korur, kanserle savaşır, indirim sistemini düzenler. C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren kırmızı pancarın yüksek tansiyonu düşürmede de çok etkili olduğu belirtiliyor.
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