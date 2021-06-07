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Haberler Yaşam Kırmızı pancar yiyin kalbinizi koruyun

yiyin kalbinizi koruyun

Kırmızı pancar yiyin kalbinizi koruyun

7.6.2021

KIRMIZI pancar yemenin şifaları saymakla bitmez. Bağışıklığı güçlendirir, bilişsel fonksiyonları iyileştirir, kan basıncını dengeler, kalbi korur, kanserle savaşır, indirim sistemini düzenler. C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren kırmızı pancarın yüksek tansiyonu düşürmede de çok etkili olduğu belirtiliyor.

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